День финансов, 29 октября: о монетизации субсидий, депозитах monobank, цене на газ к 2020 году

Понедельник, 29 октября. В начале рабочей недели о многом говорил премьер-министр Украины Владимир Гройсман:

О курсе на 2019 год: “29,4 грн/доллар – абсолютно реальный курс. Именно поэтому его и заложили в проект бюджета.” По его словам, в этом году он даже был ниже прогнозируемого.

О долгах: “Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает ее уменьшение уже к 2020 году”, – говорит Гройсман. Премьер убежден, что за пять лет Украина сможет выйти на сильную экономику.

О монетизации субсидий: К осени 2019 года в Украине будет проведена стопроцентная монетизация субсидий. Старт намечен на 1 января. Всех субсидиантов переведут на лицевые счета. Каждому будет выделяться в среднем 600-700 грн. Эту доплату и будут отправлять на счет. А оттуда средства должны попадать к теплопоставщикам и другим предоставителям коммунальных услуг.

Про ультиматум Укрпочты: Премьер-министр Украины пообещал не допустить прекращения Укрпочтой доставки пенсий. “Это недопустимо – не доставлять пенсии пенсионерам. Я понимаю, есть проблемы. Но я подчеркиваю: мы нанимали управленцев, чтобы они эти проблемы решали, а не создавали новые”, – заверил Гройсман.

Достаточно важных новостей было и от Нафтогаза:

О цене на газ к 2020 году: Цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также до 12314 гривен — с 1 января 2020 года. С 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 года НАК “Нафтогаз Украины” должен осуществлять продажу/поставку природного газа для населения по цене, которая рассчитывается уже по новой формуле.

О централизованном горячем водоснабжении: По словам главы Нафтогаза Андрея Коболева, из-за отключения отдельных потребителей от централизованного горячего водоснабжения и отопления предприятиям в этой сфере становится все сложнее получать прибыль. Они вынуждены либо повышать тарифы, либо работать в убыток.

Активными были и в Fitch:

О ПриватБанке: Агентство Fitch повысило национальный долгосрочный рейтинг ПриватБанка и подтвердило ключевые международные рейтинги финучреждения.

Про Украину: Не забыли в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings и об Украине. Нашей стране подтвержден долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне “В-” со стабильным прогнозом.

P.s.

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