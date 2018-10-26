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Cколько получают украинцы при монетизации субсидий

Cколько получают украинцы при монетизации субсидий

К осени 2019 года в Украине будет проведена стопроцентная монетизация субсидий, старт которой намечен на 1 января. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью агентству “Укринформ”.

“Это очень серьезный процесс, который будет проходить впервые”, – сказал Гройсман и добавил, что монетизация будет проводиться в несколько этапов.

По его словам, части украинцев – 1,3 млн домохозяйств – уже выплачивают сэкономленные средства.

“В среднем получилось по 600-700 гривен каждому хозяйству”, – сказал Гройсман.

“Следующий этап – перевод всех на лицевые счета. Именно туда будем направлять доплату государства за уплату жилищно-коммунальных услуг, а уже оттуда средства должны попадать к теплопоставщикам и другим предоставителям коммунальных услуг”, – добавил премьер.

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По материалам Сегодня
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