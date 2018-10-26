Гройсман: мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать долги

Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что Украина уже начала сокращать долги и за пять лет сможет выйти на сильную экономику.

Об этом заявил глава правительства.

“Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает ее уменьшение уже к 2020 году до уровня менее 50% ВВП. В общем, убежден, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику”, – сказал премьер-министр.

Гройсман уверяет, что видит, как это может произойти, и понимает, что надо для этого делать, но добавил, что не все зависит от правительства – нужны совместные усилия, важна также поддержка Президента и Верховной Рады.

В то же время он напомнил, что с 2005 года по 2013 год Украина взяла в кредит почти 50 млрд долларов, или 1 трлн 300 млрд гривен. При этом глава правительства подчеркнул, что средства вроде бы получили, но страна не получила ощутимых перемен к лучшему и деньги разошлись, а обязательства остались.

“Поэтому я далеко не уверен, что те, кто обещает отменить решение (относительно цены на газ – ред.), реально сделали бы это. Потому что тогда им пришлось бы за один год отдать 20 млрд долларов. Все расчеты свидетельствуют, что это из разряда, скажем так, очень ненаучной фантастики. Нет такой возможности и ресурсов, если все валютные резервы страны составляют сегодня 16,6 млрд долл. Или может эти защитники обездоленных договорятся с Международным валютным фондом, Европейским Союзом, со Всемирным банком о том, что это условие ликвидируется?” – подчеркнул премьер-министр.