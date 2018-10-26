Коболев рассказал, выгодно ли централизованное горячее водоснабжение и отопление в Украине

По словам главы Нафтогаза Андрея Коболева, централизованное отопление и горячее водоснабжение в Украине является нерентабельным из-за того, что значительное количество потребителей устанавливают автономные бойлеры и котлы.

“Хочу сказать следующе, не очень популярное мнение. Я считаю, что централизованное отопление и горячее водоснабжение в Украине скорее мертво по ряду причин”, — заявил Коболев.

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По его словам, из-за отключения отдельных потребителей от централизованного горячего водоснабжения и отопления, предприятиям в этой сфере становится все сложнее получать прибыль, из-за чего они вынуждены либо повышать тарифы, либо работать в убыток.

«Как только кто-то первый установит бойлер, надо повышать тариф, чтобы держать компанию прибыльной. Однако высокий тариф еще больше поощрит людей устанавливать бойлеры, как следствие централизованное снабжение умирает», — добавил глава Нафтогаза.