Fitch повысил национальный рейтинг ПриватБанка и подтвердил международные рейтинги со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило национальный долгосрочный рейтинг ПриватБанка до «AA (ukr)» с «АА- (ukr)» и подтвердило ключевые международные рейтинги банка на уровне «B-» со стабильным прогнозом.

Как говорится в сообщении Fitch, повышение национального рейтинга банка отражает более высокую оценку Fitch кредитного профиля банка по сравнению с другими государственными банками.

Читайте также: В Минфине назвали сроки приватизации ПриватБанка и Укргазбанка

По мнению экспертов Fitch, показатель достаточности капитала ПриватБанка сохраняется на высоком уровне 19% зарегистрированных активов.