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В Минфине назвали сроки приватизации ПриватБанка и Укргазбанка

В Минфине назвали сроки приватизации ПриватБанка и Укргазбанка

Национализированный “Укргазбанк” будет приватизирован до 2020 года, “Приватбанк” – до 2022 года.

Такое заявление сделал заместитель министра финансов Юрий Гелетий.

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Он отметил, что приватизация будет происходить путем продажи международным стратегическим инвесторам или через первичное публичное размещение акций (IPO).

“Для обеспечения приватизации нам надо выполнить ряд предпосылок. Это, прежде всего, ввести корпоративное управление, обеспечить наличие надежных операционных моделей в банках, эффективные показатели рентабельности, урегулирование проблем, унаследованных от прежнего менеджмента, в частности проблемы неработающих кредитов”, – подчеркнул заместитель министра финансов.

Гелетий добавил, что менеджмент Ощадбанка активно работает в направлении сотрудничества с международными финансовыми организациями – ЕБРР, и выразил надежду, что сотрудничество позволит реализовать стратегическую цель – сократить долю государства в течение следующих пяти лет в этом банке.

По материалам РБК-Украина
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