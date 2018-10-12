CEO "Приватбанка" рассказал, как будет готовить банк к приватизации

Возврат средств, которые “Приватбанк” получил от правительства в процессе национализации, и подготовка банка к продаже займет несколько лет.

Об этом заявил председатель правления “ПриватБанка” Петр Крумханзл.

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“Думаю, что вопрос приватизации Приватбанка – больше политический. Если политическая и экономическая ситуации в стране будут стабильными и прогнозируемыми, иностранный инвестор заинтересуется украинскими банками”, – заявил Крумханзл.

“Моя задача как председателя правления – подготовить банк к продаже. На момент, когда дойдет дело до приватизации, он должен быть в как можно лучшем состоянии и максимально интересен и привлекателен для реального инвестора”, – отметил он.

“Что касается работы с проблемными кредитами, то я тоже вовлечен в эти процессы. Сложно сказать, какая ситуация будет с проблемными активами на момент старта приватизации банка. Этот процесс займет несколько лет. Наша цель – вернуть средства, которые банк получил от правительства в процессе национализации”, – рассказал председатель правления банка.

По его словам, решение вопроса проблемного портфеля полностью зависит от Минфина как единственного акционера.

“Самый распространенный мировой опыт – разделение здоровой и токсичной частей банка, работа с ними как с двумя отдельными юридическими лицами. Для управления этими частями нужны разные профессионалы. Чем меньше они влияют друг на друга, тем лучше результат они могут дать”, – сказал Крумханзл.