Цена на газ для населения вырастет до 12,3 тысячи к 2020 году - СМИ

Цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также до 12314 гривен — с 1 января 2020 года.

Об этом говорится в “Положении о возложении специальных обязательств”, текст которого есть в распоряжении Экономической правды.

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Согласно документу, с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 года НАК “Нафтогаз Украины” должен осуществлять продажу/поставку природного газа для нужд населения по цене, которая рассчитывается по формуле:

Ц = (Цбаз х Кд),

где Ц — цена продажи/поставки природного газа;

Цбаз — средняя арифметическая цена продажи природного газа “Нафтогаза” для промышленных потребителей, действовавшая с 1 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года.

Кд — коэффициент дисконта.

Указано, что показатель Цбаз равен 8981 гривне за 1 тыс. куб метров.

Показатель Кд составит:

0,6943 — для расчета цены природного газа с 1 ноября 2018 года;

0,8 — для расчета цены природного газа с 1 мая 2019 года.

В дальнейшем, с 1 января 2020 года цена приобретения природного газа не может превышать среднюю арифметическую цену продажи природного газа для промышленных потребителей, то есть будет близка к рыночной.

Таким образом, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривны без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.

Вместе с НДС, расходами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс. куб м, о чем было объявлено правительством.

С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно нашим расчетам, должна составлять примерно 9851,66 гривны за 1 тыс. куб м.

А с 1 января 2020 года “рыночная” цена на газ для населения установится на уровне примерно 12313,85 гривне, согласно Положению.

Отметим, что базовый показатель для определения цены не изменится – за основу будет взята средняя цена для промышленности за июль-сентябрь 2018 года.

Также отметим, что постановление Кабмина Об утверждении обновленных положений было опубликовано на Правительственном портале, но впоследствии было удалено.

“Нафтогаз” обязывают покупать природный газ у государственных “Укргаздобычи” и “Черноморнефтегаз” по ценам, определенным формулой.

“В случае, когда объем природного газа, необходимый НАК “Нафтогаз Украины” для выполнения возложенных … обязательств, превышает объем продажи природного газа … “Нафтогаз” должен покупать необходимые объемы природного газа у других оптовых продавцов, в том числе за рубежом”, – говорится в документе.

Согласно документу, газсбыты продолжат поставлять газ населению.