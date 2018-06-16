Гройсман ответил на ультиматум Укрпочты по доставке пенсий

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения Укрпочтой доставки пенсий и предложил руководству почтового оператора уйти в отставку в случае несогласия с его позицией.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

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“Это недопустимо – не доставлять пенсии пенсионерам. Я этого не допущу. Экономить пусть начинают с себя – своих заработных плат. Если менеджмент Укрпочты не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция, я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу. Мы назначали менеджмент на конкурсной основе не для того, чтобы они брали в заложники всех, особенно пенсионеров. А для того, чтобы находили правильные рыночные механизмы, выполняли социальную функцию и делали компанию богаче”, – объяснил глава правительства.

Кабмин планирует обратиться к наблюдательному совету госкомпании с просьбой дать оценку ситуации.

По словам премьера, если компании не хватает средств – можно подумать над развитием тех направлений деятельности, которые превратят Укрпочту в прибыльную компанию и позволят платить сотрудникам, прежде всего рядовым почтальонам, достойную зарплату.

“Я понимаю, есть проблемы. Но я подчеркиваю: мы нанимали управленцев, чтобы они эти проблемы решали, а не создавали новые”, – добавил Гройсман.