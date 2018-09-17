День финансов, 21 сентября: Е-билеты - пассажирам, проект госбюджета - украинцам, камеры слежения - автомобилистам

Пятница, 21 сентября, раскрыла украинцам проект госбюджета, планы по камерам автофиксации, е-билетам, и субсидиям.

📝 Кабмин презентовал проект госбюджета. И.о. министра финансов Оксана Маркарова представила в ВР проект государственного бюджета на следующий год. Основные цифры проекта бюджета-2019, минимальную пенсию, прожиточный минимум, минимальную зарплату смотрите здесь.

🚦 Сколько нарушений собирают тестовые камеры автофиксации? Только две камеры видеофиксации в центре Киева, которые были настроены в тестовом режиме фиксировать всего лишь несколько правонарушений, зафиксировали около 70 тысяч таковых за месяц.

🚗 Кстати, Украина закупит станции слежения за скоростью на дорогах на миллиард. Министерство инфраструктуры Украины намерено начать процедуру закупок автоматических станций контроля скорости на дорогах на следующей неделе. Омелян добавил, что для использования таких станций еще необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.

🚠 А у вас Е-билет? Система единого электронного билета для проезда в общественном наземном транспорте столицы может заработать в тестовом режиме уже с 1 ноября. Как рассказали в КГГА, сейчас в трамваях, автобусах и троллейбусах устанавливают валидаторы для считывания е-билетов.

👥 Выписывать не нужно. В Минсоцполитики объяснили, что субсидия зависит от доходов тех, кто фактически проживает в домохозяйстве. Количество прописанных не влияет на размер субсидии. Чтобы получить субсидию, украинцам не нужно выписывать из жилья граждан, не проживающих по месту регистрации.

🏯 Налог на недвижимость: как платят украинцы. Как отмечает пресс-служба Государственной фискальной службы, сумма на 308,3 млн грн больше аналогичного периода прошлого года (274,2 млн грн) и на 137,8 млн грн превышает показатель всего 2017 года.