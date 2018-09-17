Налог на недвижимость: как платят украинцы

В январе-августе 2018 года физлица уплатили в местные бюджеты 582,5 млн грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Как отмечает пресс-служба Государственной фискальной службы, данная сумма на 308,3 млн грн больше аналогичного периода прошлого года (274,2 млн грн) и на 137,8 млн грн превышает показатель всего 2017 года (444,7 млн грн).

Следует отметить, что в этом году и к оплате выставили в два раза большую сумму — 969,1 млн грн (в 2017 году было 495,2 млн грн)

Фискалы сформировали около 1,2 млн налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для более 920 тыс. физлиц — владельцев такой недвижимости.

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Напомним, плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые являются владельцами объектов жилой и / или нежилой недвижимости.

Налог начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей. Ставки налога устанавливались решениями местных советов.

При этом действуют льготные размеры имущества, за которые не надо платить налог:

- для квартиры / квартир независимо от их количества — 60 кв. метров;

- для жилого дома / домов независимо от их количества — 120 кв. метров;

- для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного нахождения в собственности налогоплательщика квартиры / квартир и жилого дома / домов, в том числе их частей) — 180 кв. метров.

При наличии в собственности квартиры общей площадью свыше 300 кв. м и / или дома на 500 кв. м, сумма налога увеличивается на 25 тыс. грн в год за каждый такой объект жилой недвижимости.

Физическими лицами налог уплачивается в течение 60 дней с момента вручения налогового уведомления-решения.

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