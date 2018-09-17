В Минрегионе объяснили, как использовать новые строительные нормы

Минрегионстрой прописал случаи, при которых проектировщики или архитекторы должны обновить документацию согласно новым строительным нормам или могут ее использовать в существующем виде.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

“Разработанные и утвержденные до 1 сентября 2018 года проекты строительства корректировке в связи с принятием новых СНИП не подлежат”, – заявили в министерстве.

“Исключением являются только случаи, когда другими новыми ГСН предполагается повышение требований безопасности, надежности, электро-, взрыво- и пожаробезопасности, энергоэффективности или доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Однако этот случай не касается объектов, строительство которых осуществляется в сроки, определенные проектной документацией”, – сообщили в Минрегионе со ссылкой на Парцхаладзе.

В министерстве пояснили, что после вступления в действие новых СНИП по градостроительству с 1 сентября у многих возникли вопросы о необходимости корректировки уже существующей градостроительной и проектной документации.

“Поэтому мы предоставили официальное разъяснение, в котором четко прописали случаи, при которых проектировщики или архитекторы должны обновить документацию согласно новым нормам или могут ее использовать в существующем виде. Напомню, что новые нормы являются обязательными к исполнению, и любые их нарушения являются недопустимыми”, – сказал Парцхаладзе.

Согласно разъяснениям Минрегиона, использование градостроительной документации, утвержденной до 1 сентября 2018 года, допускается в части, не противоречащей нормам новых СНИП “Планировка и застройка территорий”.

При этом предоставление градостроительных условий и ограничений и внесение изменений в них должно осуществляться с учетом уже новых ГСН.