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Объяснили, как украинцам будут начислять субсидию

Объяснили, как украинцам будут начислять субсидию

Чтобы получить субсидию, украинцам не нужно выписывать из жилья граждан, не проживающих по месту регистрации.

“Постановление правительства №329 не требует выписывать людей, прописанных по адресу, но живущих и работают в других городах”, – сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Субсидия зависит от доходов тех, кто фактически проживает в домохозяйстве. Количество прописанных не влияет на размер субсидии.

По словам народного депутата Сергея Мищенко, украинцы начали массово выписывать из квартир детей и внуков, живущих в других городах.

“Точно могу сказать, что субсидий в 2018-2019 годах однозначно хватит. Правительство активно занимается обеспечением субсидиантив всем необходимым. Также верификацией – чтобы субсидии получали те, кому они действительно нужны”, – сообщила и. о. министра финансов Оксана Маркарова.

По материалам Газета по-Украински
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