Киевлянам в КГГА обещают е-билеты уже с ноября

Система единого электронного билета для проезда в общественном наземном транспорте столицы может заработать в тестовом режиме уже с 1 ноября, передает Сегодня.

Как рассказали в КГГА, сейчас в трамваях, автобусах и троллейбусах устанавливают валидаторы для считывания е-билетов. Всего их будет 1500, по три-пять устройств на салон транспорта в зависимости от его размера.

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Оплатить поездку через валидаторы можно будет несколькими способами. Первый – при помощи одноразового талончика с QR-кодом: продавать такие талоны планируют в Ibox (их обещают установить на всех остановках), банковских терминалах, киосках “Союзпечать” и Т-киосках. Его цена – все те же 8 грн. Использовать такой талон можно в любом общественном транспорте, кроме маршруток и метро. Второй вид е-билета – пластиковая карточка, работающая по принципу карт на метро.

“Вы покупаете карточку, выбираете тариф, к примеру, 1-9 поездок или 10-19, вносите деньги, платите и пользуетесь. Чем больше вы будете записывать поездок на карточку, тем дешевле будет выходить одна поездка по принципу карточек в метро”, – рассказал нам директор департамента информационных технологий КГГА Юрий Назаров. Ориентировочная стоимость самой карточки – 40-50 грн.

Еще два способа – банковской картой или “Карточкой киевлянина”. Для последних скидка за поездку составит 50 копеек. К тому же, по словам Назарова, с 31 марта следующего года за проезд в наземном транспорте рассчитаться можно будет и банковскими картами с системой PayPass и PayWay. С момента начала тестов единого билета 1 ноября начнется переходный период.

“Он может продлиться около трех месяцев, обычные талончики еще будут в ходу. Помогать разобраться с новой системой оплаты проезда пассажирам будут кондукторы”, – говорит Назаров.

Пока валидаторы еще не заработали, многие уже в недоумении: “Как пробраться к ним, если салон будет забит в час пик?”. В мэрии заверили, что проблем возникнуть не должно: “Валидаторы будут у каждой двери при входе в транспорт”. Как известно, е-билет в Киеве пытаются внедрить еще с прошлого года. Обойдется это городу, по подсчетам властей, в более чем 360 млн грн.