Кабмин презентовал проект госбюджета: сколько дадут украинцам и на что потратят деньги

В Украине в 2019 году рост ВВП составит 3%, цены вырастут на 7,4%, а минимальная зарплата увеличится с 3723 до 4170 грн. Бюджет на субсидии составит 55 млрд грн, а на оборону потратят 209 млрд грн.

Об этом говорится в проекте государственного бюджета на следующий год, который и.о. министра финансов Оксана Маркарова представила в Раде в пятницу, 21 сентября.

Как пояснила Маркарова, рост доходов на 2% будет опережать рост цен. Также правительство перестало финансировать культуру по остаточному принципу и предсказало повышение зарплат: военные в следующем году будут получать от 10 тыс. грн/мес, сотрудники полиции и ГСЧС – от 9 тыс.

Основные цифры проекта бюджета-2019

Рост ВВП – 3%

В то же время мировая экономика в следующем году, согласно прогнозам МВФ и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), покажет динамику в 3,7-3,9%. Важно отметить, что развивающиеся страны (к ним относится Украина), могут увеличивать темпы роста ВВП быстрее развитых стран. Для Украины, по оценкам самого правительства и ведущих экономистов, “хорошим” ростом может считаться динамика от 5% ВВП.

Инфляция – 7,4%

Цены в следующем году вырастут всего на 7,4%, говорится в бюджете. В этом же году стоит ожидать инфляцию на уровне около 9%. Правда, как показывает опыт прошлых лет, Украине не всегда удается удержать подорожание в запланированных рамках.

Минимальная пенсия:

с 1 июля – 1564 грн;

с 1 декабря – 1638 грн.

Прожиточный минимум:

с 1 июля – 1936 грн;

с 1 декабря – 2027 грн.

Минимальная зарплата:

с 1 января – 4170 грн (сейчас 3723 грн)

При этом некоторым бюджетникам, в том числе учителям, повышение зарплат не предусматривают, заявляют в Министерстве образования и науки.

Доходы госбюджета: 1,008 трлн грн