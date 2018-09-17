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Сколько нарушений собирают тестовые камеры автофиксации

Сколько нарушений собирают тестовые камеры автофиксации

Работа камер автоматической фиксации правонарушений со стороны автотранспорта скоро станет реальностью. Только две камеры видеофиксации в центре города (Киев), которые были настроены в тестовом режиме фиксировать всего лишь несколько правонарушений, зафиксировали около 70 тысяч таковых за месяц.

Об этом сообщил советник киевского городского главы Дмитрий Белоцерковец со ссылкой на главу ГУ НП Киева Андрея Крищенко.

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В первую очередь, автофиксация будет нацелена на такие виды нарушений как:

— превышение скорости;
— проезд на запрещающий сигнал светофора;
— нарушение правил остановки и стоянки;
— нарушение запрета на выезд на встречную полосу;
— нарушение правил переезда через железную дорогу;
— проезд по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Штрафы водители будут получать в виде пресловутых «писем счастья». Для тех, кто заплатит в течение 10 дней, предусмотрена скидка 50%. Если же водитель не перечислит деньги в течение 30 дней, взысканием штрафа займется уже исполнительная служба.

По материалам autonews.ua
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