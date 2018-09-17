День финансов, 20 августа: штрафы работодателям, монетизация для льготников, убытки "Укрпошты"

Четверг, 20 августа. Сегодня многие представители власти старались ответить на вопросы украинцев. Вот, что из этого вышло:

Почему в Киеве до сих пор нет горячей воды? Мэр Киева Виталий Кличко объясняет это тем, что «Нафтогаз» еще не получил долю долга, которую пообещал выплатить Кабмин. Но сейчас готовятся документы на перечисление средств, и 10 дней на это должно хватить.

Сколько будут выдавать льготникам на проезд? В Киеве готовятся ввести монетизацию бесплатных поездок на общественном пассажирском транспорте для льготных категорий. Ежемесячно таким гражданам будут выплачивать по 240 грн. По данным Минсоцполитики, на монетизацию льгот в Украине в 2018 году потребуется около 20 млрд грн.

Где в Украине ждать первый участок Hyperloop? Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян говорит, что первый участок украинского Hyperloop может пролечь по черноморскому побережью. Первая поездка на Hyperloop в мире должна произойти в Абу-Даби в 2020 году в рамках всемирной выставки.

Почему “Укрпочта” планирует прекратить доставку пенсий? От доставки пенсий населению ПАО “Укрпочта” в этом году получила 1 млрд гривен убытков. Поэтому компания планирует прекратить осуществление доставки пенсий в случае, если новый тариф на нее не будет утвержден.

Кроме того, в компании отмечают, что в Украине отсутствует полноценная карта дорожной инфраструктуры. Чтобы запустить пилотный проект по запуску мобильных отделений “Укрпошты”, им пришлось нанимать 6-7 человек, которые на собственных машинах ездили и фотографировали, “где заканчиваются дороги”.

Какие штрафы могут выписывать работодателям? Инспектор Гоструда может выписать штраф в 10-кратном размере минимальной зарплаты – 37 230 грн – за следующие нарушения: установление окладов ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц; несоблюдение порядка оплаты в ночное время, праздничные, нерабочие и выходные дни; несоблюдение порядка оплаты труда за выполненную работу в командировке.

Как решить проблему дефицита рабочей силы? Президент Украины Петр Порошенко говорит: “Если хотите, чтобы украинцы не ехали заграницу, а работали у нас, по рынку заработной платы вы должны быть конкурентоспособными. Дорогие работодатели, выход один: увеличивайте заработные платы”.

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