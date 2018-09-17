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Кличко назвал причину задержки подачи горячей воды в Киеве

Кличко назвал причину задержки подачи горячей воды в Киеве

Горячая вода в столице появится до конца сентября после перечисления части долга в пользу “Нафтогаза”.

Об этом заявил киевский городской голова Виталий Кличко.

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Мэр города прокомментировал задержку с обещанной подачей воды 15 сентября. По его словам, «Нафтогаз» еще не получил долю долга, которую пообещал выплатить Кабмин. Но сейчас готовятся документы на перечисление средств, и 10 дней на это должно хватить.

«Мы делаем все для того, чтобы этот процесс решить, и там есть еще некоторые бюрократические препоны. К сожалению, небольшая задержка… Но я убежден, что до конца сентября эта проблема должна быть решена», – отметил Кличко.

По материалам РБК-Украина
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