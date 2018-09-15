Еще в одном городе с октября возрастет тариф на воду

В виннице с 1 октября тарифы на централизованное водоснабжение вырастут на 13,7%, или на 1 гривну и 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе “Винницаоблводоканала”.

В частности, кубометр воды из крана будет стоить 8 гривен 34 копейки. Также подорожает услуга по централизованному водоотведению (стоки) на 12,8% или на 59 копеек – с нынешних 4,57 за кубометр до 5 гривен 16 копеек.

“Центральное водоснабжения для многоэтажных домов вырастет на 13,1% или на 1 гривну за кубометр – с нынешних 7 гривен 59 копеек до 8 гривен 59 копеек. Услуга централизованного водоотведения с 1 октября увеличится на 57 копеек, или на 12,2% – с нынешних 4 гривны 74 копеек за кубометр до 5 гривен 32 копейки”, – сообщили в пресс-службе.

Как пояснила заместитель начальника предприятия “Винницаоблводоканал” Раиса Полторак, рост тарифов можно объяснить ростом расходов на уплату налогов. Кроме того, предприятие отмечает, что также подорожали реагенты, электроэнергия, а также выросли минимальные гарантии по оплате труда.

Напомним, 5 сентября 2018 комитет Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства поддержал принятие законопроекта №8347 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно питьевой воды и питьевого водоснабжения.