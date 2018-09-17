Стало известно, где могут проложить первый участок Hyperloop

Первый участок украинского Hyperloop может пролечь по черноморскому побережью.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

“Сейчас мы смотрим на черноморское побережье. Возможно, это будет Одесса. Два варианта есть. Может быть Киев – Одесса или пока на этом этапе то, что рассматривается, – это из порта до других складов, 10-15 км”, – сказал Омелян.

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Впервые о появлении Hyperloop министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил в феврале 2018 года. Тогда он заявил, что первая площадка для испытаний будет открыта в Днепре в 2019 году. По словам Омеляна, первая поездка на Hyperloop в мире должна произойти в Абу-Даби в 2020 году в рамках всемирной выставки.

В Украине данный вид транспорта, считает министр, может появиться в 2023-2025 годах. Министр также считает, что данный проект может окупиться уже через 12 лет после его запуска, при этом “железная дорога не окупается никогда”.

Между тем в июле и. о. председателя правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов сообщил, что в проекте финплана ПАО “Укрзализныця” на 2019 год и в среднесрочной стратегии компании на следующие пять лет проекта Hyperloop нет.