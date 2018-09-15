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Омелян в Мюнхене договорился о сертификации Hyperloop

Омелян в Мюнхене договорился о сертификации Hyperloop

Ассоциация технического мониторинга (TUEV) из Мюнхена проведет сертификацию украинского проекта Hyperloop.

Оценка может быть предоставлена ​​уже к концу этого года, как стало известно по итогам переговоров в Мюнхене министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна с руководством TUEV SUED.

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“Мы начали очень важный процесс в проекте Hyperloop – его сертификацию. Они (немецкие партнеры – ред.) сказали, что планируют завершить в этом году. Это будет оценка со стороны авторитетной профильной структуры. Это известный TUV, крупнейшая ассоциация Германии, которая объединяет всех производителей по сертификации безопасного использования”, – рассказал Омелян.

Он отметил, что какими бы ни были разработки, без надлежащего подтверждения безопасности со стороны европейских институтов мы не смогли продвигать этот проект дальше. Германия в этой сфере играет основную роль, добавил он.

По словам Омеляна, есть предварительная оценка, она будет опубликована в ближайшее время. Далее работа будет продолжаться уже по углубленному изучению нового транспортного средства.

Переговоры в Мюнхене Омелян назвал весьма плодотворными и успешными. В столице Баварии он встретился с местным бизнесом.

По материалам УКРИНФОРМ
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