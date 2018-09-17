Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 540 0

Какие штрафы ждут за нарушение трудового законодательства (инфографика)

Какие штрафы ждут за нарушение трудового законодательства (инфографика)

Инспектор Гоструда может выписать штраф в 10-кратном размере минимальной зарплаты – 37 230 грн – за следующие нарушения, пишет Сегодня:

  • установление окладов ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
  • несоблюдение порядка оплаты в ночное время, праздничные, нерабочие и выходные дни;
  • несоблюдение порядка оплаты труда за выполненную работу в командировке.

В том случае, если были нарушены сроки выдачи заработной платы, отпускных, расчетных и т.д., компания получит штраф в размере 11 169 грн.

Также, кроме финансовой ответственности за нарушение трудового законодательства, есть еще и административная ответственность, которая угрожает непосредственно руководящим лицам компании.

Админштрафы налагаются на должностные лица всех форм собственности. Так, если сотрудника допустили к работе без оформления трудовых отношений, руководитель может получить штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8500 грн до 17000 грн). А за нарушения сроков выплат грозит от от 30 до 100 нмдг (от 510 грн до 1700 грн).

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018