Какие штрафы ждут за нарушение трудового законодательства (инфографика)

Инспектор Гоструда может выписать штраф в 10-кратном размере минимальной зарплаты – 37 230 грн – за следующие нарушения, пишет Сегодня:

установление окладов ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

несоблюдение порядка оплаты в ночное время, праздничные, нерабочие и выходные дни;

несоблюдение порядка оплаты труда за выполненную работу в командировке.

В том случае, если были нарушены сроки выдачи заработной платы, отпускных, расчетных и т.д., компания получит штраф в размере 11 169 грн.

Также, кроме финансовой ответственности за нарушение трудового законодательства, есть еще и административная ответственность, которая угрожает непосредственно руководящим лицам компании.

Админштрафы налагаются на должностные лица всех форм собственности. Так, если сотрудника допустили к работе без оформления трудовых отношений, руководитель может получить штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8500 грн до 17000 грн). А за нарушения сроков выплат грозит от от 30 до 100 нмдг (от 510 грн до 1700 грн).