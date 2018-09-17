"Укрпочта" жалуется на миллиардный убыток от доставки пенсий

От доставки пенсий населению ПАО “Укрпочта” в этом году получила 1 млрд гривен убытков.

Об этом на заседании рабочей группы по изучению и решению вопросов по реформированию объектов почтовой связи на территории Черниговщины заявил руководитель предприятия Игорь Смелянский.

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“Убытки Укрпочты от доставки пенсий в этом году составляют 1 млрд гривен”, – сказал руководитель “Укрпочты”.

Требования собравшихся обратиться в Верховную Раду и к правительству Украины с просьбой предоставить дотации государственному предприятию, которым является “Укрпочта”, Смелянский ответил, что не раз обращался, но ничего не добился.

“Мы подавали правительству предложения включить определенные суммы в государственный бюджет, но ни одна цифра не была внесена”, – отметил Смелянский.

Ранее Смелянский сообщил, что “Укрпочта” планирует выдать 5-7 млн ​​банковских карт в случае получения права предоставлять банковские услуги.

До этого “Укрпочта” рассказала, что рассматривает три сценария развития финансовых услуг.

Первый сценарий – принятие закона, которым “Укрпочта” наделялась правом предоставлять банковские услуги, второй сценарий – приобретение банка, третий сценарий – стратегическое партнерство с банком.