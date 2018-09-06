День финансов, 10 сентября: падение рубля, 20 тыс. за депозит, рост тарифов "Укрпочты"

В понедельник главные новости касались валют. Так, Турция потребовала от экспортеров переводить основную долю их зарубежной выручки в лиры. Российский рубль впервые за два с половиной года упал до 70 за доллар. А Лукашенко решил отказаться от американских долларов, если это кредиты от МВФ. В связи с такой разнообразной программой вокруг валют в нашей еженедельной рубрике “термин понедельника” поговорим о понятии “валютная корзина”.



Что это?

Валютная корзина – это условный список валют, который используют, чтобы определить движение национальной валюты в отношении других валютных курсов. Валютная корзина позволяет снизить риски. Также валютная корзина используется при создании международной денежной единицы. Валютная корзина находится в постоянном движении. Она всегда корректируется, реагируя на сдвиги в связях внешней экономики и изменения отношений в валютно-финансовой сфере.

Какие бывают корзины?

Исторически сформировалось два типа валютных корзин:

Бивалютная – содержит две валюты, к которым целесообразно привязать курс национальной единицы расчета.

Мультивалютная – в ее составе используется ряд валют, наиболее значимых на мировом рынке.

Вес каждой валюты в корзине определяется по заранее выбранному экономическому критерию. К примеру: доля экономики конкретной страны в суммарном валовом продукте всех стран. Еще используется такой критерий, как доля валюты в международных расчетах.

Поговорим больше о родной гривне:

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