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Беларусь отказалась от кредитов МВФ

Беларусь отказалась от кредитов МВФ

Белорусское правительство отказалось от кредитной программы Международного валютного фонда.

Об этом заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

“Он обосновал свою позицию тем, что, согласно мнению главы государства, программа МВФ может обернуться “шоком для населения”. Это в свою очередь связано с тем, что МВФ настаивал на реализации программы реформ в более сжатом периоде, чем это было ранее согласовано правительством”, – говорится в сообщении.

В то же время, по словам Єрмоловича, существенных разногласий с МВФ по характеру реформ белорусское правительство не замечает.

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Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии фонда. И в принципе, по ключевым моментам у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись по срокам ее реализации”, – добавил министр финансов.

Как он отметил, в среднесрочной перспективе Беларусь планирует разместить на локальных рынках России и Китая суверенные облигации на сумму до 2 миллиардов долларов. Белорусский министр также сообщил, что в 2019 году Минск не намерен размещать еврооблигации.

По материалам Deutsche Welle
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