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Альфа-Банк, Укргазбанк, ТАС, ОТП и другие: оформляйте депозит - выигрывайте до 20 тыс. грн от "Минфина"

Альфа-Банк, Укргазбанк, ТАС, ОТП и другие: оформляйте депозит - выигрывайте до 20 тыс. грн от "Минфина"

С 10 сентября по 10 декабря 2018 года на портале Минфин стартует одна из самых крупных и выгодных акций осени. Наши коллеги проводят специальную акцию – “Розыгрыш от ТОП Банков”.

Благодаря данной акции у вас появляется возможность не только оформить депозит по выгодным условиям в одном из крупнейших банков Украины: Альфа-Банке, Укргазбанке, Укрэксимбанке, ВТБ-Украина, Таскомбанке, ОТП Банке, Universal Bank. Но и выиграть до 20 000 гривен!

Чтобы стать участником акции, необходимо:

1. Подать заявку на участие на странице акции 📑

До того, как понесете деньги в банк! Период действия заявки 30 (тридцать) календарных дней.

2. Оформить депозит одного из вышеперечисленных банков в период действия заявки

В акции принимают участие все вклады банков суммой от 5 тыс. грн и сроком от 1 мес. Чем больше вкладов размещаете, тем больше шансов на выигрыш. Но при этом победить в розыгрыше можете только один раз.

Общий призовой фонд составит 50 000 грн:

  • 1 место — 20 000 грн
  • 2-4 место – по 5 000 грн
  • 5-14 место – по 1 500 грн

Определить победителей поможет сервис https://www.random.org в течение 14 рабочих дней после окончания периода акции – до 28.12.2018. Имена счастливчиков будут опубликованы на сайте до 04.01.2019. Акция проводится на территории Украины (кроме АР Крым).

На все вклады с бонусами к процентной ставке от других банков Украины можно посмотреть по ссылке.

С нами побеждают все!

По материалам Finance.UA
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