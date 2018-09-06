Российский рубль впервые за два с половиной года упал до 70 за доллар

В ходе торгов на Московской бирже утром в понедельник, 10 сентября, курс американской валюты достиг отметки в 70 рублей. Это произошло впервые с марта 2016 года.

Как отмечает The Bell, в начале торгов рубль потерял к доллару 25 копейки, достигнув отметки в 70,16 руб./долл. Позднее курс скорректировался – по состоянию на 10:48 по киевскому времени доллар стоил 69,85 рубля.

По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, это объясняется сохранением негативного внешнего фона: “Общие настроения такие, что нет улучшения по ситуации с санкциями”. Фактически эти уровни были зафиксированы еще вчера вечером: кому-то не хватало ликвидности, чтобы закрыть позиции, сообщил руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. “Это просто отсутствие предложения валюты”, – согласна Орлова.

“Пока ничего нового не случилось, мы продолжаем торговать вчерашние парадигмы в районе 70 руб./$. Это все еще связано с новыми санкциями, с предыдущими санкциями, с обвинениями и с реакцией на них”, – отметил Романчук.

Напомним, 27 августа вступили в силу новые санкции США против России, связанные с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.