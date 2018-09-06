В Раде одобрили повышение штрафа "за ремень безопасности"

Профильный комитет Верховной Рады одобрил законопроект №8492, который вносит изменения в Правила дорожного движения, и рекомендовал парламенту принять документ за основу.

Теперь законопроект будет вынесен на рассмотрение сессионного зала, пишет Сегодня.

Законопроект по снижению смертности и травматизма на дорогах Украины, в частности, предусматривает увеличить административную ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами с 51 гривны до 850 гривен.

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“Такое увеличение связано со значительной общественной опасностью и массовым неиспользованием ремней безопасности и мотошлемов водителями и пассажирами”, – отметили в пресс-службе парламента.

В Раде подчеркнули, что, по официальным данным Национальной полиции Украины, ежегодно на дорогах Украины гибнет не менее 3500 человек и травмируются не меньше 35 тысяч.

“То есть каждый день на дорогах Украины гибнет более 9 человек. По этим показателям аварийности и последствиям дорожно-транспортных происшествий (ДТП), Украина является одним из лидеров среди европейских стран”, – отметили в Раде.

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