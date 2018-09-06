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100 гривен к пенсии от Приватбанка

100 гривен к пенсии от Приватбанка

Приватбанк приготовил для владельцев пенсионных карт Masterсard® приятный сюрприз в виде прибавки 100 гривен к пенсии.

Для этого вам нужно зарегистрироваться на сайте ПриватБанка.

Выполнить не менее 3 покупок от 50 грн каждая пенсионной картой Masterсard® от ПриватБанка в любых магазинах (оплата через POS).

Акция проходит с 7 сентября 2018 по 31 октября 2018 года.

Каждый участник, выполнивший условия акции, гарантированно получит 100 грн на основной счет карты.

Ксати, по версии авторитетной премии FinAwards2018, лучшей платежная картой mass признана «Карта для выплат» от Приватбанка.

Другие варианты карт Приватбанка смотрите здесь 💳

По материалам Finance.UA
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