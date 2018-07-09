Старая версия
укр ру
Все Новости
- 109 0

День финансов, 9 июля: если встретили недобросовестного туроператора, ждете алиментов или хороших дорог

День финансов, 9 июля: если встретили недобросовестного туроператора, ждете алиментов или хороших дорог

Понедельник, 9 июля: Советы от Минэкономразвития. Напоминание от Гройсмана. Предупреждение от Мининфраструктуры.

Как Украине получить €1 млрдшаг от ЕС. В понедельник, 9 июля, вступило в силу решение Евросоюза о выделении Украине €1 млрд макрофинансовой помощи. Предполагается, что ЕС предоставит средства в форме займов – двумя траншами. Среди условий европейская сторона выдвигает продолжение политических и экономических реформ в Украине, утверждение демократии, верховенства права, прав человека, а также борьбу с коррупцией, включая создание Высшего антикоррупционного суда.

Как не попасться на недобросовестного туроператорасоветы от Минэкономразвития. После многочисленных проблем с авиаперелетами, Минэкономразвития решило опубликовать памятку туристам, как проверить добросовестность туроператора. Что же нужно знать для подписания договора, смотрите по ссылке.

Как не попасть под уголовную ответственность за алиментынапоминание от Гройсмана. По задумке украинских властей, новый закон позволит повысить минимальный размер алиментов до 100% прожиточного минимума. Премьер-министр решил напомнить, что если алименты не платятся больше года, то их сумма увеличивается на 20%. Если должник на постоянной основе уклоняется от алиментов, он может сесть за решетку на срок до двух лет. Более детальную информацию по оплате алиментов можете посмотреть здесь.

Как не лишиться финансирования на строительство и ремонт дорогпредупреждение от Мининфраструктуры. Виктор Санин сообщил, что те области, которые не смогут показать хорошую динамику использования средств на восстановление дорог, лишатся финансирования. Планируется перераспределение на области, которые могут эффективно осваивать средства и восстанавливать дороги в своих регионах.

Как контролировать цены на продуктымеры от депутатов. Народные депутаты пытаются воскресить систему государственного регулирования цен на социально важные продукты питания. Законопроект предлагает установить контролируемую торговую наценку на ряд продуктов питания и ограничить ее рамками от 5% до 15% – конкретный уровень по каждой позиции предстоит определить Кабмину. Эти меры нужны, поскольку в 2017 году продуктовые цены выросли на 17,7%, а в 2018, ожидается, вырастут еще на 14%.

Почему треть Киева сидит без горячей водыобъяснение от Коболева. Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев объяснил, что заключить договор на поставку газа не может из-за больших долгов, которые “Киевтеплоэнерго” пока не признало. На данный момент ведется судебное разбирательство, и Коболев надеется на справедливое решение, которое скажет, кто кому должен.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018