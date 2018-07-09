День финансов, 9 июля: если встретили недобросовестного туроператора, ждете алиментов или хороших дорог

Понедельник, 9 июля: Советы от Минэкономразвития. Напоминание от Гройсмана. Предупреждение от Мининфраструктуры.

Как Украине получить €1 млрд – шаг от ЕС. В понедельник, 9 июля, вступило в силу решение Евросоюза о выделении Украине €1 млрд макрофинансовой помощи. Предполагается, что ЕС предоставит средства в форме займов – двумя траншами. Среди условий европейская сторона выдвигает продолжение политических и экономических реформ в Украине, утверждение демократии, верховенства права, прав человека, а также борьбу с коррупцией, включая создание Высшего антикоррупционного суда.

Как не попасться на недобросовестного туроператора – советы от Минэкономразвития. После многочисленных проблем с авиаперелетами, Минэкономразвития решило опубликовать памятку туристам, как проверить добросовестность туроператора. Что же нужно знать для подписания договора, смотрите по ссылке.

Как не попасть под уголовную ответственность за алименты – напоминание от Гройсмана. По задумке украинских властей, новый закон позволит повысить минимальный размер алиментов до 100% прожиточного минимума. Премьер-министр решил напомнить, что если алименты не платятся больше года, то их сумма увеличивается на 20%. Если должник на постоянной основе уклоняется от алиментов, он может сесть за решетку на срок до двух лет. Более детальную информацию по оплате алиментов можете посмотреть здесь.

Как не лишиться финансирования на строительство и ремонт дорог – предупреждение от Мининфраструктуры. Виктор Санин сообщил, что те области, которые не смогут показать хорошую динамику использования средств на восстановление дорог, лишатся финансирования. Планируется перераспределение на области, которые могут эффективно осваивать средства и восстанавливать дороги в своих регионах.

Как контролировать цены на продукты – меры от депутатов. Народные депутаты пытаются воскресить систему государственного регулирования цен на социально важные продукты питания. Законопроект предлагает установить контролируемую торговую наценку на ряд продуктов питания и ограничить ее рамками от 5% до 15% – конкретный уровень по каждой позиции предстоит определить Кабмину. Эти меры нужны, поскольку в 2017 году продуктовые цены выросли на 17,7%, а в 2018, ожидается, вырастут еще на 14%.

Почему треть Киева сидит без горячей воды – объяснение от Коболева. Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев объяснил, что заключить договор на поставку газа не может из-за больших долгов, которые “Киевтеплоэнерго” пока не признало. На данный момент ведется судебное разбирательство, и Коболев надеется на справедливое решение, которое скажет, кто кому должен.