Отстранение от права на наследство: кто в зоне риска — Finance.ua

Отстранение от права на наследство: кто в зоне риска
Дети наследодателя являются первыми наследниками по закону. В случае, если наследство получают несколько детей, оно распределяется поровну. Однако в некоторых случаях доля одного из наследников может быть изменена, или отдельного человека могут полностью лишить права на наследство. Об этом говорится в ст. 1224 Гражданского кодекса.
Если наследник должным образом не осуществлял опеку над наследодателем, который по возрасту или болезни нуждался в помощи, суд может лишить его права на наследство.
Это правило распространяется как на родителей, так и на совершеннолетних детей. В процессе принятия решения суд учитывает следующие обстоятельства:
- уклонялся ли наследник от своих обязательств сознательно;
- выполнял ли наследник свои обязанности перед наследодателем;
- какая требовалась помощь и были ли возможности ее предоставить.
Если суд докажет ненадлежащее поведение наследника, он может признать его недостойным, что ведет к потере права на наследство.
В разъяснении Восточного межрегионального управления Министерства юстиции отмечается, что наследника могут лишить права на имущество в следующих случаях:
- если наследник препятствовал наследодателю в составлении или изменении завещания.
- если лицо намеренно лишило жизни наследодателя или других наследников.
- если родители, лишенные родительских прав и не восстановившие их до открытия наследства, не могут его получить. Это также касается лиц, уклонявшихся от содержания наследодателя.
- если брак наследодателя признан недействительным, его муж или жена не имеют права на наследство. Исключение составляет ситуация, когда одна из сторон не знала о препятствиях к заключению брака.
Эти основания применяются ко всем наследникам, включая тех, кто имеет право на обязательную долю, а также к лицам, которым был дан завещательный отказ.
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