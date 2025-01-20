Отстранение от права на наследство: кто в зоне риска — Finance.ua

Отстранение от права на наследство: кто в зоне риска Сегодня 08:35 — Личные финансы

Отстранение от права на наследство: кто в зоне риска

Дети наследодателя являются первыми наследниками по закону. В случае, если наследство получают несколько детей, оно распределяется поровну. Однако в некоторых случаях доля одного из наследников может быть изменена, или отдельного человека могут полностью лишить права на наследство. Об этом говорится в ст. 1224 Гражданского кодекса.

Если наследник должным образом не осуществлял опеку над наследодателем, который по возрасту или болезни нуждался в помощи, суд может лишить его права на наследство.

Это правило распространяется как на родителей, так и на совершеннолетних детей. В процессе принятия решения суд учитывает следующие обстоятельства:

уклонялся ли наследник от своих обязательств сознательно; выполнял ли наследник свои обязанности перед наследодателем; какая требовалась помощь и были ли возможности ее предоставить.

Если суд докажет ненадлежащее поведение наследника, он может признать его недостойным, что ведет к потере права на наследство.

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наследника могут лишить права на имущество в следующих случаях: разъяснении Восточного межрегионального управления Министерства юстиции отмечается, что

если наследник препятствовал наследодателю в составлении или изменении завещания. если лицо намеренно лишило жизни наследодателя или других наследников. если родители, лишенные родительских прав и не восстановившие их до открытия наследства, не могут его получить. Это также касается лиц, уклонявшихся от содержания наследодателя. если брак наследодателя признан недействительным, его муж или жена не имеют права на наследство. Исключение составляет ситуация, когда одна из сторон не знала о препятствиях к заключению брака.

Эти основания применяются ко всем наследникам, включая тех, кто имеет право на обязательную долю, а также к лицам, которым был дан завещательный отказ.

Фокус По материалам:

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