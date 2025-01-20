Украина во время войны вышла на рекордный ВВП на душу населения, — Минэкономики Сегодня 09:01

Украина во время войны вышла на рекордный ВВП на душу населения, — Минэкономики

Экономика Украины, несмотря на войну, продолжает восстановительный рост. По показателю ВВП на душу населения превышен довоенный уровень.

Об этом сказал заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа, сообщает РБК-Украина со ссылкой его заявление

По его словам, Минэкономики оценило рост реального ВВП Украины в 2024 году — 3,6%.

«Несмотря на все сложные условия, на все проблемы с энергией, с человеческим капиталом, мы растем. Это, конечно, более восстановительный рост после падения 2022 года. Если смотреть на уровень ВВП по уровню наличествующего населения, то мы сейчас вышли на рекордный ВВП на душу населения», — сказал Телюпа.

Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения — это экономический показатель, измеряющий средний уровень производства товаров и услуг на одного человека в стране за определенный период, обычно год. Он рассчитывается как соотношение общего ВВП страны к количеству его населения.

Этот показатель позволяет оценить средний уровень благосостояния населения и сравнить экономическое развитие между разными странами или регионами. Более высокий ВВП на душу населения обычно свидетельствует о более высоком уровне жизни.

включил Украину в категорию стран с доходами выше средних, согласно обнародованной классификации стран по уровню дохода на 2024 год финансовый год от Всемирного банка. Напомним, Всемирный банк, согласно обнародованной классификации стран по уровню дохода на 2024 год финансовый год от Всемирного банка.

Так, согласно классификации, доходы Украины оценены банком в $5070 на душу населения. Ранее этот показатель составлял $4270.

Справка Finance.ua:

В Минэкономики заявляли, что средняя зарплата штатных работников в Украине за 2024 год выросла на 20,3% до 20 985 гривен. Рост реальных зарплат (с учетом инфляции) составил 13%.

По данным НБУ, реальные зарплаты украинцев (с учетом инфляции) в ІІІ квартале 2024 года превысили довоенный уровень на 7,2%.

Минэкономики оценило рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2024 году в 3,6%.

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