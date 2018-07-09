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Вступило в силу решение о выделении €1 млрд Украине от ЕС

Вступило в силу решение о выделении €1 млрд Украине от ЕС

В понедельник, 9 июля, вступило в силу решение Евросоюза о выделении Украине €1 млрд макрофинансовой помощи.

Об этом сообщили в официальном журнале ЕС.

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Предполагается, что ЕС предоставит средства в форме займов – двумя траншами. Программа поддержки рассчитана на 2,5 года. Целью помощи является поддержка макрофинансовой стабильности и прогресса реформ в Украине.

Кредит имеет максимальный средний срок погашения – 15 лет.

Теперь, согласно процедуре, правительство Украины и Еврокомиссия должны подписать меморандум о взаимопонимании относительно условий предоставления кредитов макрофинансовой помощи. Достигнутые договоренности еще должна ратифицировать Верховная Рада Украины.

Среди условий европейская сторона выдвигает продолжение политических и экономических реформ в Украине, утверждение демократии, верховенства права, прав человека, а также борьбу с коррупцией, включая создание Высшего антикоррупционного суда.

По материалам НВ
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