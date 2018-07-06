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ЕС выделил 146 млн евро на автодорогу, соединяющую Польшу с Украиной

ЕС выделил 146 млн евро на автодорогу, соединяющую Польшу с Украиной

Почти 146 млн евро из бюджета Европейского Союза будет отправлено на дорожное сообщение между Варшавой и Люблином. Автодорога S17 является частью трансевропейский транспортной сети и соединяет Польшу с Украиной.

О выделении средств из Фонда сплочения сообщает “Польское радио”.

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Новый отрезок автомагистрали S17 (автомобильная дорога Варшава-Гребенне, которая сейчас строится – ред.), Гурашка-Гарволин, должен быть введен в эксплуатацию осенью следующего года.

“Эта инвестиция улучшит безопасность на автодорогах, повысит комфорт путешествий и сократит время этого путешествия в регионе”, – сказал представитель Комиссии Маргаритис Схинас.

Брюссель также сообщил, что этот проект увеличит территориальную целостность этой части Польши и улучшит сообщение с соседними странами.

По материалам УНН
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