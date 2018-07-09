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Как проверить добросовестность туроператора — рекомендации МЭРТ

Как проверить добросовестность туроператора — рекомендации МЭРТ

Вопросами туризма в нашей стране занимается Минэкономразвития. Ведомство Степана Кубива решило опубликовать памятку туристам.

При заключении договора на туристическое обслуживание нужно проверить, чтобы:

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- туроператор имел действующие лицензию и финансовое обеспечение (актуальная информация доступна на официальном сайте Минэкономразвития);

- в договоре были указаны заявленные даты вылета и прилета;

- в договоре была указана информация о наличии трансфера из аэропорта в отель в обоих направлениях (в случае заявления такой услуги);

- отель отвечал заявленной категории и это было также указано в договоре;

- были указаны сроки отказа от тура и условия возврата средств;

- каждый турист имел индивидуальный страховой полис на медицинское обслуживание и от несчастного случая;

- присутствовала квитанция об оплате тура или фискальный чек.

Что нужно брать с собой на отдых:

  • копию договора на туристическое обслуживание;
  • оригинал страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;
  • контакты туроператора (турагента);
  • контакты дипломатического учреждения Украины в стране, в которую вы путешествуете.
По материалам Дело
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