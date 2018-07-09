Цены на продукты в Украине будет регулировать государство - законопроект

Народные депутаты пытаются воскресить систему государственного регулирования цен на социально важные продукты питания. Соответствующие предложения содержит законопроект №8569, поданный группой парламентариев в Верховную Раду 6 июля 2018 года.

В пояснительной записке к документу авторы обращают внимание своих коллег на тот факт, что после отмены государственного надзора за ценами 1 июля 2017 года в Украине обозначился резкий рост стоимости продуктов.

Так, в минувшем году, по данным ассоциации поставщиков розничных сетей, продуктовые цены выросли на 17,7%. Еще «плюс» 14% ожидают от цен в году нынешнем. Винить в этом, полагают депутаты, следует не курс доллара, а отсутствие внимания правительства к этой проблеме. Ведь невзирая на увеличение минималки, жить украинцам проще не стало.

А потому предлагают установить контролируемую торговую наценку на ряд продуктов питания и ограничить ее рамками от 5% до 15% – конкретный уровень по каждой позиции предстоит определить Кабмину. И тут же выписывают полный перечень продуктов, к которым следует применять норму:

мука пшеничная высшего сорта; хлеб, хлебобулочные изделия из муки пшеничной и ржаной простой рецептуры; макаронные изделия; крупы; рис; говядина, кроме бескостного мяса; свинина, кроме бескостного мяса; мясо птицы, курятина; колбаса вареная; молоко коровье, масло сливочное; творог; яйца куриные; масло подсолнечное; сахар.