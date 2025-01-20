В Минэнерго утверждают, что бронирование работников энергетики работает «почти в автоматическом режиме» — Finance.ua

В Минэнерго утверждают, что бронирование работников энергетики работает «почти в автоматическом режиме» Сегодня 09:28

В Минэнерго утверждают, что бронирование работников энергетики работает «почти в автоматическом режиме»

Министр энергетики Герман Галущенко выразил мнение, что в Украине эффективно работает бронирование работников энергетики.

«Мне кажется, что бронирование у нас работает эффективно. Что мы сделали? Во-первых, мы оставили 100% бронирование для энергетиков. Причем это не только компании, которые непосредственно генерируют или реализуют электроэнергию — это компании, которые выполняют подрядные работы, компании, определенные работы по восстановлению, ремонту», — рассказал Галущенко.

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Он отметил важность таких компаний, ведь без их услуг Украина не сможет удержать или восстановить те или иные энергетические объекты.

«Поэтому на самом деле оно (бронирование. — Ред.) работает почти в автоматическом режиме. Ключевое — это соответствующие обращения с соблюдением соответствующих критериев, установленных постановлением правительства. Эти критерии достаточно просты. Это вопрос долга перед бюджетом и вопрос уровня заработной платы», — сказал министр.

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По его словам, при соблюдении этих критериев бронирование энергетиков происходит в автоматическом режиме. В то же время Галущенко рассказал о случаях «очевидного злоупотребления такими возможностями», когда, например, на солнечную станцию ​​в 1 МВт подается на бронирование 60 мужчин.

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