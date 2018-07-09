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Коболев объяснил, почему треть Киева сидит без горячей воды

Коболев объяснил, почему треть Киева сидит без горячей воды

Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев рассказал, почему до сих пор не удается заключить договор с “Киевтеплоэнерго” и обеспечить жителей столицы горячей водой.

“Заключить договор на поставку газа НАК “Нафтогаз Украины” не может из-за больших долгов, которые “Киевтеплоэнерго” пока не признало. “Киевтеплоэнерго” – это коммунальное предприятие, за которое несет ответственность КГГА. Компания была создана с нуля. И в эту компанию из компании “Киевэнерго” были переданы теплогенерирующие активы. Ахметов передал активы – это имущество (котельные, трубопроводы), а долговые обязательства должны перейти согласно букве закона”, – отметил Коболев.

Он продолжил: “Киевтеплоэнерго” пошла в суд. Мы подали встречный иск. По требованию одного из истцов к этому процессу подключилась частная компания “Киевэнерго”. Я надеюсь на справедливое решение. Решение, которое скажет, кто кому должен, кто что должен заключать”.

По материалам 5 канал
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