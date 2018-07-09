Коболев объяснил, почему треть Киева сидит без горячей воды

Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев рассказал, почему до сих пор не удается заключить договор с “Киевтеплоэнерго” и обеспечить жителей столицы горячей водой.

“Заключить договор на поставку газа НАК “Нафтогаз Украины” не может из-за больших долгов, которые “Киевтеплоэнерго” пока не признало. “Киевтеплоэнерго” – это коммунальное предприятие, за которое несет ответственность КГГА. Компания была создана с нуля. И в эту компанию из компании “Киевэнерго” были переданы теплогенерирующие активы. Ахметов передал активы – это имущество (котельные, трубопроводы), а долговые обязательства должны перейти согласно букве закона”, – отметил Коболев.

Он продолжил: “Киевтеплоэнерго” пошла в суд. Мы подали встречный иск. По требованию одного из истцов к этому процессу подключилась частная компания “Киевэнерго”. Я надеюсь на справедливое решение. Решение, которое скажет, кто кому должен, кто что должен заключать”.