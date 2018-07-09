Ремонт дорог: неэффективные регионы лишат части финансирования

Области, которые неэффективно используют средства на строительство и ремонт дорог, лишат части финансирования. Об этом сообщил директор департамента стратегического развития дорожного рынке и автомобильных перевозок Мининфраструктуры Виктор Сасин.

Читайте также: С 1 сентября дороги по евростандарту: чего стоит ожидать

“Самое проблематичное по регионам — качество управленческих команд, которые занимают дорожным хозяйством. Есть регионы, где средства используются недостаточно эффективно. Те области, которые не смогут в ближайшее время показать хорошую динамику использования и освоения средств из Дорожного фонда, а это значит практическое строительство дорог, восстановление их, из тех областей будет снята часть финансирования и будет перераспределение в рамках всей страны на области, которые могут эффективно осваивать средства и строить, восстанавливать дороги в своих регионах”, — сказал Сасин.

Как уточнил он, это такие области как Херсонская, Черкасская, Николаевская. Они по состоянию на прошлый месяц показывали довольно плохие темпы продвижения.

Справка Finance.ua