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С 1 сентября дороги по евростандарту: чего стоит ожидать

С 1 сентября дороги по евростандарту: чего стоит ожидать

Уже с 1 сентября украинских автомобилистов ждет новшество – дороги станут размечать по евростандарту.

Это значит, что полосы станут уже на полметра, сообщил замминистра регионстроя Лев Парцхаладзе, передает Сегодня.

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Освободившуюся часть трассы намерены отдать велосипедистам или общественному транспорту.

По задумке чиновников, узкие полосы заставят водителей ехать с меньшей скоростью, а значит, снизят вероятность ДТП. В то же время специалисты по безопасности дорожного движения опасаются, что все окажется наоборот – станет больше аварий и смертей среди велосипедистов.

“В новых госстройнормах по улицам и дорогам мы адаптировали эти нормы к европейским, соответственно сузив ширину полос движения при проектировании и строительстве дорог. Европейская практика показывает, что дороги с меньшей шириной полосы движения — 3—3,25 м — подсознательно побуждают водителей ехать с меньшей скоростью”, — считает замминистра.

Все новые и ремонтируемые трассы будут строиться более узкими, а уже имеющиеся переразметят, выделив двухстороннюю дорожку для велосипедистов, минимальная совокупная ширина которой должна быть 2,5 м.

По материалам Сегодня
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