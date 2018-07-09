Как повысили размер алиментов и чего ждать неплательщикам - Гройсман

Недавно принятый парламентом закон в рамках проекта “Чужих детей не бывает” позволит повысить минимальный размер алиментов до 100% прожиточного минимума.

Соответствующие разъяснения опубликовал на своей странице в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман .

Глава правительства проинформировал, что закон предусматривает увеличение минимальной суммы алиментов, которая для человека с достаточным заработком, например, возросла до 100% прожиточного минимума (1559/1944грн в зависимости от возраста ребенка).

Кроме того, по словам премьер-министра, если алименты не платятся больше года, то их сумма увеличивается на 20%.

Он добавил, что отныне украинцы, которые хотят занять руководящие должности на госслужбе, должны будут представлять справку о том, что не имеют долгов по уплате алиментов более шести месяцев, а вот чиновники, которые имеют более чем годовую задолженность по уплате алиментов, будут уволены с должности.

Кроме того, Гройсман подчеркнул, что закон вводит уголовную ответственность — в частности, если должник злостно уклоняется от общественно-полезных работ за неуплату алиментов, он может сесть за решетку на срок до двух лет.

Еще одной новацией закона являются изменения в положение о разрешении на выезд ребенка за границу. Премьер отметил, что тот из родителей, с кем остался ребенок, сможет без разрешения другого вывезти его за границу на учебу, лечение и отдых и т. п. на срок до месяца при условии предоставления свиданий с ребенком другому из родителей. При этом родителю, с которым ребенок не живет, для поездки за границу понадобится нотариально заверенное согласие второго родителя или решение суда о разрешении на выезд ребенка без согласия.

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В то же время если родитель, с которым не живет ребенок, не платит алименты больше четырех месяцев (трех месяцев – если ребенок болеет), его разрешение на выезд ребенка не нужно даже для путешествия сроком более месяца.