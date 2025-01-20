Украинским полицейским хотят повысить зарплаты: сколько они получают сейчас — Finance.ua
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Украинским полицейским хотят повысить зарплаты: сколько они получают сейчас

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Украинским полицейским хотят повысить зарплаты: сколько они получают сейчас
Украинским полицейским хотят повысить зарплаты: сколько они получают сейчас
Правительство Украины может рассмотреть повышение зарплат полицейским. Сроки рассмотрения вопроса пока неизвестны.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Он отметил, что два года в Украине зарплаты полицейских не индексируются, соответственно и не повышаются.
Министр напомнил, что работникам Нацполиции дополнительно выплачивается 10 тысяч гривен. В областях, где идут боевые действия, выплаты составляют 30 тысяч гривен.
По словам Клименко, средняя заработная плата полицейского в Украине составляет 34−36 тысяч гривен.
«Мы будем вопрос повышения зарплаты также, возможно, на правительстве в дальнейшем рассматривать. Но это будет огульно (недифференцированный подход, — ред.) по всему государству», — заявил глава МВД.
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По его словам, в Харьковской и Донецкой областях зарплаты в полиции несколько больше.
Клименко отметил, что вопрос увеличения зарплат может быть рассмотрен на заседании правительства, и это решение предположительно будет распространяться на всю территорию Украины без дифференцированного подхода.
Кроме того, Кабинет Министров утвердил порядок проведения базовой военной подготовки для студентов и полицейских, о чем сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Этот порядок был установлен в соответствии с положениями статьи 10−1 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».
Напомним, в 2024 году средняя зарплата чиновников выросла почти на 20 тысяч гривен и втрое превышает средний уровень по Украине.
По материалам:
Слово і Діло
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