Шмыгаль: правительство выполнило нормы по размеру минимального оклада в бюджетной сфере — Finance.ua

Шмыгаль: правительство выполнило нормы по размеру минимального оклада в бюджетной сфере Сегодня 11:36 — Казна и Политика

Шмыгаль: правительство выполнило нормы по размеру минимального оклада в бюджетной сфере

В условиях военного положения правительство выполнило нормы трудового законодательства относительно размера минимального должностного оклада работников учреждений и организаций, финансируемых из бюджета, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ответ на петицию.

«Даже в условиях военного положения и первоочередного направления расходов государственного бюджета на нужды Вооруженных сил, других военных формирований, правоохранительных и других государственных органов, привлеченных к выполнению задач по отражению вооруженной агрессии, обеспечению неприкосновенности государственной границы и защиты государства или к осуществлению в соответствии с законом мер общей мобилизации, правительство выполнило нормы трудового законодательства о размере минимального должностного оклада работников учреждений», — говорится в ответе Шмыгаля на петицию.

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Он отметил, что третий год подряд в условиях военного положения в стране финансирование всех социальных расходов осуществляется за счет средств международных доноров.

«Учитывая этот вопрос дальнейшего повышения размера должностного оклада работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы будет рассматриваться с учетом необходимости рационального и эффективного использования средств бюджетов всех уровней в условиях ограниченности доходной части бюджета во время военного положения и принципа сбалансированности, который является одним из ключевых принципов бюджетной системы», — добавил премьер,

22 сентября петиция на сайте Кабмина с призывом увеличить должностной оклад работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ответ на петицию заявил, что вопрос повышения размера должностного оклада работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки будет рассматриваться с учетом рационального и эффективного использования бюджетных средств в условиях ограниченности доходной части во время военного положения.

17 октября очередная петиция на сайте Кабмина с призывом повысить первый тарифный разряд единой тарифной сетки набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Справка Finance.ua:

на 32% с января, достигнув 50,9 тысячи гривен. Об этом Напомним, средняя начисленная зарплата чиновников в государственных органах Украины вырослагривен. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем ее работники получают 89,7 тысячи гривен.

В июле 2024 года средняя зарплата в центральных органах власти (ЦОВ) превысила 50 тысяч гривен, что в 2,5 раза выше, чем официальная средняя зарплата в Украине. При этом нет четкой закономерности между изменением зарплат и заполненностью вакансий в ведомствах.

В каких ведомствах чиновникам платят самые высокие зарплаты.

Больше всего выиграл «экономический» блок — лидером по размеру зарплат стало Минэкономики. В частности, с начала 2024 года средняя зарплата специалиста в ведомстве выросла с 38 тыс. грн до 77 тыс. грн. Всего в Минэкономики с учетом руководящего состава этот показатель составляет 103 тыс. грн.

Также выросли в полтора раза и превысили 50 тыс. грн. зарплаты специалистов Минюста, Минфина и Минцифры.

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