У 2,5 раза вище, ніж офіційна середня: у чиновників зарплата перевищила 50 тисяч грн — Finance.ua

У 2,5 раза вище, ніж офіційна середня: у чиновників зарплата перевищила 50 тисяч грн
У липні 2024 року середня зарплата в центральних органах влади (ЦОВ) перевищила 50 тисяч гривень, що у 2,5 раза вище, ніж офіційна середня зарплата в Україні.
При цьому немає чіткої закономірності між зміною зарплат і заповненістю вакансій у відомствах.
Про це повідомила «Економічна правда» з посиланням на дані Міністерства фінансів.
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Так, вказується, що до 2024 року фактична кількість державних службовців центральних органів влади, загальну чисельність яких встановлює Кабінет міністрів, становила 110 тис. осіб у той час, як, відповідно до штатних розписів усіх урядових відомств, їх мало б бути 147 тис.
На оплату цих 37 тис. осіб в бюджеті також передбачалися кошти, з яких здійснювалися виплати премій і бонусів працівникам. Таким чином оклад останніх становив у середньому 30% від виплат, а премії та бонуси — решту 70%.
Однак з початку 2024 року уряд запустив реформу, згідно з якою оклад має становити 70% і бути більш-менш рівним для однакових посад у різних органах влади, а премії — не перевищувати 30%. Завдяки цьому з квітня скоротилася штатна гранична чисельність кадрів, і тому кількість незаповнених вакансій впала з 25% до 14%.
Аналізуючи дані Мінфіну після реформи, видання акцентувало, що низькі зарплати чиновників — міф.
«У липні середня зарплата в центральних органах влади (ЦОВ) перевищила 50 тис. грн. Це у 2,5 раза вище, ніж офіційна середня в країні. Якщо брати лише рівні спеціалістів, то середня зарплата за пів року зросла в півтора раза — до 40 тис. грн»,
повідомляє ЕП.
Вказується, що від найбільше виграв «економічний» блок — лідером за розміром зарплат стало Мінекономіки. Зокрема, з початку 2024 року середня зарплата спеціаліста в відомстві зросла з 38 тис. грн до 77 тис. грн. Загалом у Мінекономіки з урахуванням керівного складу цей показник становить 103 тис. грн.
Також зросли в півтора раза і перевищили 50 тис. грн зарплати спеціалістів Мін’юсту, Мінфіну та Мінцифри. ЕП припускає, що завдяки цьому Мінекономіки та Мінфіну вдалося у 2024 році переломити тренд і навіть збільшити кількість працівників, яка до того в цих відомствах, як і загалом у держслужбі, лише зменшувалася.
До прикладу, в податковій і митній службі коливання зарплат не корелює з чисельністю співробітників.
Раніше ми писали, у яких містах України чиновники найчастіше вимагають хабарі. Найвищий індекс частоти корупційних діянь у Чернівцях, Дніпрі і Одесі. Про це стало відомо з дослідження соціологічної групи «Рейтинг», яке провели в 21 місті України.
До антирейтингу з найвищими показниками також потрапили Львів, Полтава, Івано-Франківськ та Вінниця.
Найнижчі показники проявів корупції, за оцінкою респондентів, спостерігаються серед досліджуваних міст у Черкасах, Луцьку, Сумах та Чернігові.
Довідка Finance.ua:
- Іноземні інвестори стримано-негативно оцінюють інвестиційний клімат в Україні. Серед основних чинників, що впливають на нього — війна, корупція та слабка судова система. Про це йдеться у відповіді Європейської Бізнес Асоціації: «Слід сказати, що іноземні інвестори досить стримано оцінюють інвестиційний клімат України, можна сказати, навіть стримано-негативно, і більше займають позицію спостереження».
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