У яких містах України чиновники найчастіше вимагають хабарі — дослідженння — Finance.ua
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У яких містах України чиновники найчастіше вимагають хабарі — дослідженння

Казна та Політика
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У яких містах України чиновники найчастіше вимагають хабарі — дослідженння
У яких містах України чиновники найчастіше вимагають хабарі — дослідженння, Фото: freepik
Найвищий індекс частоти корупційних діянь у Чернівцях, Дніпрі і Одесі.
Про це стало відомо з дослідження соціологічної групи «Рейтинг», яке провели в 21 місті України.
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До антирейтингу з найвищими показниками також потрапили Львів, Полтава, Івано-Франківськ та Вінниця.

У яких містах найменше корупції

Найнижчі показники проявів корупції, за оцінкою респондентів, спостерігаються серед досліджуваних міст у Черкасах, Луцьку, Сумах та Чернігові.
У яких містах України чиновники найчастіше вимагають хабарі — дослідженння

Де саме спостерігалась корупція у містах

Найчастіше жителі міст зустрічалися з корупцією в:
  • медичних закладах — 19% опитаних;
  • освітніх закладах — 8%;
  • поліції - 6%.
Опитування проводилося соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 місті України — Київ та усі обласні центри, де безпекова ситуація дозволяла провести дослідження — з 13 квітня по 14 травня 2024 року за допомогою face-to-face інтерв'ю вдома у респондентів.
Вибірка складається з 16 800 громадян віком від 18 років і старше. Отримані дані у кожному місті були зважені за статтю та віком з використанням національних статистичних даних (станом на 1 січня 2022).
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Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів у середньому склала 49%. Опитування було проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Нагадаємо, за даними Опендатабот, у 2023 році о Реєстру корупціонерів потрапили 2,4 тис. осіб. Це майже утричі менше порівняно з 2021 роком.
Найбагатшим на корупцію регіоном виявилися Львівщина та Київщина. А найпопулярніша причина потрапляння до реєстру — пропозиція вигоди за дії або бездіяльність у владі.
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
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