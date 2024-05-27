Війна, корупція і слабка судова система: що відлякує іноземних інвесторів від України — Finance.ua

Війна, корупція і слабка судова система: що відлякує іноземних інвесторів від України Сьогодні 21:04

Війна, корупція і слабка судова система: що відлякує іноземних інвесторів від України

Іноземні інвестори стримано-негативно оцінюють інвестиційний клімат в Україні. Серед основних чинників, що впливають на нього — війна, корупція та слабка судова система.

Про це йдеться у відповіді Європейської Бізнес Асоціації на запит УНН.

«Слід сказати, що іноземні інвестори досить стримано оцінюють інвестиційний клімат України, можна сказати, навіть стримано-негативно, і більше займають позицію спостереження», — зазначили в ЄБА.

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В Асоціації додали, що іноземні інвестори приїжджають в Україну, вивчають різні можливості, але масово кошти в український бізнес не вкладають.

«Ми в Асоціації щорічно проводимо Інвестиційний індекс, щоб розуміти, яка ситуація з інвестиціями. Наприкінці 2023 року інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості України незначно знизився — до 2,44 бала з 5 можливих (2,48 бала у другій половині 2022 року). Наразі більшість, а саме 84% опитаних директорів членських компаній Асоціації, вважають інвестклімат несприятливим», — зазначили в ЄБА.

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За їхніми даними, близько половини респондентів (48%) вказують на погіршення інвестиційного клімату, 39% вважають, що істотних змін не відбулося, і 13% вважають, що інвестклімат покращився.

Повномасштабна військова агресія росії проти України продовжує очолювати перелік чинників негативного впливу на інвестиційний клімат, на другому і третьому місцях — корупція і слабка судова система.

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«Як ви бачите з цифр, ситуацію не можна назвати позитивною. Тож кожен інвестор, готовий інвестувати в Україну, можна сказати, на вагу золота. І кожного чесного інвестора потрібно захищати і підтримувати. Адже це насамперед про репутацію країни та довіру. Якщо ми як країна пріоритизуватимемо і одних підтримуватимемо, а іншим заважатимемо працювати, то, зрештою, все ж таки негативного впливу зазнаватимемо тільки ми як країна. Адже інші будуть не готові заходити в країну, розуміючи, що правила гри можуть бути нечесними», — підкреслили в ЄБА.

В Асоціації вважають, що особливо зараз до справедливості, рівних і чесних правилах гри Україні варто було б дуже і дуже уважно ставитися, бо економіку потрібно не просто підтримувати, а й стимулювати та розвивати. А для цього, зокрема, потрібен новий капітал.

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