Кабмін створив Стратегічну інвестиційну раду — Finance.ua

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Кабмін створив Стратегічну інвестиційну раду

Казна та Політика
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Кабмін створив Стратегічну інвестиційну раду
Кабмін створив Стратегічну інвестиційну раду
Уряд 14 травня ухвалив рішення про створення Ради з питань координації діяльності центральних органів виконавчої влади. Вона функціонуватиме в межах Багатосторонньої координаційної платформи донорів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Платформа донорів відіграє ключову роль у залученні фінансового ресурсу від партнерів. Максимально ефективно використовуємо цей майданчик», — сказав Шмигаль.
Також буде створена відповідна Експертна рада. За словами прем'єр-міністра, ці нововведення дозволять уряду чітко координувати зусилля, виконувати всі заплановані реформи та отримувати підтримку від наших партнерів.
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Крім того, Кабінет Міністрів створив Стратегічну інвестиційну раду — дорадчий орган при уряді.
«Її завдання: сформувати єдиний проектний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства», — зазначив прем'єр-міністр.
Він підкреслив, що важливо чітко бачити скільки, куди та навіщо інвестує держава і на які результати розраховує.
За матеріалами:
Finance.ua
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