Кабмін створив Стратегічну інвестиційну раду — Finance.ua

Кабмін створив Стратегічну інвестиційну раду Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Кабмін створив Стратегічну інвестиційну раду

Уряд 14 травня ухвалив рішення про створення Ради з питань координації діяльності центральних органів виконавчої влади. Вона функціонуватиме в межах Багатосторонньої координаційної платформи донорів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Платформа донорів відіграє ключову роль у залученні фінансового ресурсу від партнерів. Максимально ефективно використовуємо цей майданчик», — сказав Шмигаль.

Також буде створена відповідна Експертна рада. За словами прем'єр-міністра, ці нововведення дозволять уряду чітко координувати зусилля, виконувати всі заплановані реформи та отримувати підтримку від наших партнерів.

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Крім того, Кабінет Міністрів створив Стратегічну інвестиційну раду — дорадчий орган при уряді.

«Її завдання: сформувати єдиний проектний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства», — зазначив прем'єр-міністр.

Він підкреслив, що важливо чітко бачити скільки, куди та навіщо інвестує держава і на які результати розраховує.

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