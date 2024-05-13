Європейський інвестиційний банк надасть до 30 млн євро на підтримку українського бізнесу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Європейський інвестиційний банк надасть до 30 млн євро на підтримку українського бізнесу

Казна та Політика
23
Європейський інвестиційний банк надасть до 30 млн євро на підтримку українського бізнесу
Європейський інвестиційний банк надасть до 30 млн євро на підтримку українського бізнесу
Європейський інвестиційний банк надасть до 30 мільйонів євро на підтримку українського малого та середнього бізнесу.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами глави уряду, ухвалено рішення, яке дозволить залучити двом українським банкам до 30 млн євро від Європейського інвестиційного банку.
Читайте також
Ці кошти далі будуть направлені на підтримку українського малого та середнього бізнесу шляхом покращення умов пільгового кредитування.
«Цінуємо підтримку наших європейських партнерів у всіх сферах. Бюджетна підтримка ЄС від початку цього року склала вже 6,5 млрд доларів. Це більш ніж половина всіх коштів, які надали Україні міжнародні партнери. Одночасно ЄС допомагає нам відновлювати власну економіку», — зазначив прем'єр-міністр.
Читайте також
Додамо, у 2024 році Україна отримає 560 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку.
Прем'єр повідомив, що кошти будуть спрямовані на проєкти в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла, а також на проєкти, які підтримають економічне відновлення та бізнес України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Букви
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.