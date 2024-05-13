Європейський інвестиційний банк надасть до 30 млн євро на підтримку українського бізнесу — Finance.ua

Європейський інвестиційний банк надасть до 30 млн євро на підтримку українського бізнесу Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

Європейський інвестиційний банк надасть до 30 млн євро на підтримку українського бізнесу

Європейський інвестиційний банк надасть до 30 мільйонів євро на підтримку українського малого та середнього бізнесу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, ухвалено рішення, яке дозволить залучити двом українським банкам до 30 млн євро від Європейського інвестиційного банку.

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Ці кошти далі будуть направлені на підтримку українського малого та середнього бізнесу шляхом покращення умов пільгового кредитування.

«Цінуємо підтримку наших європейських партнерів у всіх сферах. Бюджетна підтримка ЄС від початку цього року склала вже 6,5 млрд доларів. Це більш ніж половина всіх коштів, які надали Україні міжнародні партнери. Одночасно ЄС допомагає нам відновлювати власну економіку», — зазначив прем'єр-міністр.

Додамо, у 2024 році Україна отримає 560 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку.

Прем'єр повідомив, що кошти будуть спрямовані на проєкти в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла, а також на проєкти, які підтримають економічне відновлення та бізнес України.

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