У яких відомствах чиновникам платять найбільші зарплати (інфографіка) — Finance.ua
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У яких відомствах чиновникам платять найбільші зарплати (інфографіка)

Казна та Політика
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У яких відомствах чиновникам платять найбільші зарплати (інфографіка)
У яких відомствах чиновникам платять найбільші зарплати (інфографіка), Фото: freepik
Минулого місяця середня зарплата в держорганах досягла 55,8 тисячі гривень.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України.
Порівняно з січнем, зарплата зросла на 44,6%, адже на початку року вона була на рівні 38,6 тисяч гривень.
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Таким чином, оплата праці чиновників значно перевищує середню по Україні, де у другому кварталі середня зарплата штатних працівників до оподаткування становила 21 тисячу гривень.

Яким чиновникам платять найвищі зарплати

Згідно з даними Міністерства фінансів, найвищі зарплати отримують працівники Національної комісії, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — у середньому 111,9 тисяч гривень.
У комісії працює 531 особа, а зарплата керівництва становить 223,6 тисяч гривень.
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В Антимонопольному комітеті середній рівень зарплат складає 97,0 тисяч гривень, а керівництво отримує 191,2 тисяч. Загальна кількість працівників — 262 особи.
У Секретаріаті Кабінету міністрів середня зарплата становить 71,5 тисяч гривень, її отримують 682 співробітники. Керівництво отримує 121,8 тисяч гривень.
У яких відомствах чиновникам платять найбільші зарплати (інфографіка)
Нагадаємо, у 2024 році мінімальну зарплату було збільшено до 8000 гривень, але у 2025 році її розмір залишиться без змін протягом усього року.
Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що зараз немає змоги підвищувати соціальні стандарти, що було домовлено з міжнародними партнерами.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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