Як не варто просити про підвищення зарплати: ТОП-5 помилок — Finance.ua

Як не варто просити про підвищення зарплати: ТОП-5 помилок Сьогодні 10:10 — Особисті фінанси

Як не варто просити про підвищення зарплати: ТОП-5 помилок

Просити про підвищення зарплати — це завжди відповідальний крок, але часто працівники припускаються поширених помилок, які стають перешкодою на шляху до бажаного результату.

Про 5 основних причин, через які ваше прохання може залишитися без відповіді, пише Catboss.

5 помилок, через які вам не підвищать зарплату

Непідготовленість. Коли ви приходите просити підвищення, керівник точно захоче дізнатися про ваші досягнення.

Якщо ви не зможете чітко обґрунтувати, чому заслуговуєте на збільшення зарплати, результат навряд чи буде позитивним.

Необґрунтованість. Власне, друга помилка походить із першої. Вимагати підвищення тільки тому, що «всім підвищили, а вам ні», або через відсутність реальних підстав — помилка.

Без конкретних досягнень або вагомих аргументів прохання залишиться без уваги.

Ультиматуми та шантаж. Погрожувати звільненням або вимагати підвищення через тиск — програшна стратегія.

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Шантаж і нахабство лише погіршують ваші шанси на позитивний результат.

Невідповідний момент. Вибір часу важливий. Якщо в компанії йдуть серйозні зміни, у керівника проблеми зі здоров’ям або він занурений у вирішення важливих питань, не варто вибирати цей момент для прохання про підвищення.

Завищені очікування. Об’єктивно оцінюйте свою роботу і зарплати на ринку. Перед тим як просити підвищення, переконайтеся, що ваші очікування реалістичні й відповідають ринковим умовам у вашій професії.

Підготовка та правильний підхід — ключ до успіху в переговорах про підвищення зарплати.

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