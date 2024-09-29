Як не варто просити про підвищення зарплати: ТОП-5 помилок — Finance.ua
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Як не варто просити про підвищення зарплати: ТОП-5 помилок

Особисті фінанси
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Як не варто просити про підвищення зарплати: ТОП-5 помилок
Як не варто просити про підвищення зарплати: ТОП-5 помилок
Просити про підвищення зарплати — це завжди відповідальний крок, але часто працівники припускаються поширених помилок, які стають перешкодою на шляху до бажаного результату.
Про 5 основних причин, через які ваше прохання може залишитися без відповіді, пише Catboss.

5 помилок, через які вам не підвищать зарплату

Непідготовленість. Коли ви приходите просити підвищення, керівник точно захоче дізнатися про ваші досягнення.
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Якщо ви не зможете чітко обґрунтувати, чому заслуговуєте на збільшення зарплати, результат навряд чи буде позитивним.
Необґрунтованість. Власне, друга помилка походить із першої. Вимагати підвищення тільки тому, що «всім підвищили, а вам ні», або через відсутність реальних підстав — помилка.
Без конкретних досягнень або вагомих аргументів прохання залишиться без уваги.
Ультиматуми та шантаж. Погрожувати звільненням або вимагати підвищення через тиск — програшна стратегія.
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Шантаж і нахабство лише погіршують ваші шанси на позитивний результат.
Невідповідний момент. Вибір часу важливий. Якщо в компанії йдуть серйозні зміни, у керівника проблеми зі здоров’ям або він занурений у вирішення важливих питань, не варто вибирати цей момент для прохання про підвищення.
Завищені очікування. Об’єктивно оцінюйте свою роботу і зарплати на ринку. Перед тим як просити підвищення, переконайтеся, що ваші очікування реалістичні й відповідають ринковим умовам у вашій професії.
Підготовка та правильний підхід — ключ до успіху в переговорах про підвищення зарплати.
Нагадаємо, за даними аналітики OLX Робота, медіанна заробітна плата в Україні станом на початок вересня становить 17 218 гривень. Найбільше заробляють в Києві — 21 100 грн, а найменше в Чернігівській та Сумській областях — по 15 000 грн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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